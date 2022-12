Weihnachtstourismus wie damals: Gute Buchungslage in den Ferien

Vor allem in den Weihnachtsferien will man aber mit speziellen Angeboten noch mehr Sportler locken. Im Gemeindegebiet von Annaberg (Bezirk Lilienfeld) steht etwa in den Ferien ein kostenloser Rufbus bereit. Gratis Skifahren ist außerdem am Heiligen Abend für 3.000 Kinder und Jugendliche (im Alter von sechs bis 16 Jahren) im Rahmen des „Kids Days“ möglich. Die Tickets müssen online vorab gebucht werden.

Diese Vorgangsweise empfiehlt das Land NÖ aufgrund von Besucherobergrenzen generell all jenen, die sich in den Weihnachtsferien auf die Piste begeben wollen – auch, wenn das nicht unbedingt dem momentanen Trend entspricht. Denn allgemein erfolgen Buchungen immer kurzfristiger. Rund um die Semesterferien gäbe es deshalb noch viele freie Quartiere im Land.

Kosten als "Mühlstein"

Seitens des Landes wird aber auch im Jänner und Februar mit einer guten Buchungslage gerechnet. Immerhin sei auch in der Vorweihnachtszeit die Reiselust im Land groß gewesen, so Danninger. Auffallend gut besucht waren heuer die Adventmärkte.

„Trotz voller Gaststuben haben viele Unternehmer bemerkt, dass am Ende kaum etwas übrig bleibt. Die hohen Energiekosten hängen ihnen am Hals wie ein Mühlstein“, so Danninger. Die vom Bund am Donnerstag angekündigte Verlängerung des Energiekostenzuschusses lasse viele nun aber wieder mit Zuversicht in die Zukunft blicken.