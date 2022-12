Erste 70 Unternehmen bekamen Energiekostenzuschuss ausgezahlt

Parallel zur Abwicklung des Energiekostenzuschusses 1 werde über weitere Unterstützungen verhandelt. "Die Unternehmen brauchen Planungssicherheit. Daher laufen intensive Gespräche in der Bundesregierung über eine Verlängerung und Ausweitung des Energieschutzschirmes. Angesichts der deutschen Gas- und Strompreisbremse braucht es ein Modell, das die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Betriebe sichert", sagte Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) laut Aussendung. Die Eckpunkte zum Energiekostenzuschuss 2 will der Minister bis Weihnachten vorlegen.

Der Handel fordert unterdessen Hilfen auch für nicht energieintensive Unternehmen. Die Branche sei "durch die multiplen Kosten, die uns seit fast drei Jahren heimsuchen, doppelt betroffen: Die Betriebe spüren nicht nur die Energiekrise, sondern auch, dass die Kund:innen sparen müssen", so der Bundesspartenobmann in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Rainer Trefelik, am Montag in einer Aussendung. Solange es keine Lösung auf EU-Ebene gebe, seien nationale Hilfen notwendig. Dabei müsse der EU-Beihilfenrahmen maximal ausgeschöpft werden, "denn die Energieintensität ist auf EU-Ebene bei einigen Förderstufen keineswegs Voraussetzung", hieß es in der Mitteilung.