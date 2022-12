"Süßer die Kassen nie klingeln": Weihnachtsgeschäft in NÖ zufriedenstellend

Zwei Jahre lang verkürzten nun Lockdowns das Weihnachtsgeschäft im stationären Handel.

„Nach einem etwas verhaltenen 8. Dezember sind wir in der Zeit danach annähernd bei der Kundenfrequenz des Jahres 2019 angekommen“, zieht etwa Anita Leitner, Centermanagerin des Einkaufszentrums Traisenpark in St. Pölten, schon vor dem Heiligen Abend positive Bilanz. „Vor allem die Adventwochenenden gestalten sich als sehr zufriedenstellend.“

Sparen bei kleineren Geschenken

Auch wenn der Shoppinglust heuer keine verkürzten Öffnungszeiten im Weg stehen, dürfte heuer die allgemeine Teuerung das Weihnachtsgeschäft dämpfen.

„Von unseren Handelstreibenden haben wir gehört, dass dieses Jahr besonders gezielt und bewusst eingekauft wird“, weiß der Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich, Wolfgang Ecker. Das zeige sich in etwa in einer geringeren Frequenz in den Geschäften. Vor allem bei kleineren Geschenken, Spontankäufen und Dekoration merke man heuer eine gewisse Zurückhaltung.