Energiekostenzuschuss: Hilfe für Unternehmen steigt deutlich

Insgesamt gibt es laut Kocher beim Energiekostenzuschuss 2 fünf Förderstufen - während es beim Energiekostenzuschuss 1 vier gab. Auch neu: Für eine Förderhöhe bis zu 100 Millionen Euro gilt kein Mindestenergieverbrauch mehr. Die Förderungen teilen sich wie folgt auf:

Stufe 1: Unternehmen, die in diese Stufe fallen, fördert die Republik 60 Prozent ihrer Mehrkosten auf Energie - und zwar Kosten über den hundertprozentigen Energieosten aus dem Jahr 2021. Der Zuschuss wird erst dann ausbezahlt, wenn die Förderung mindestens 3.000 Euro ergibt. Beim Energiekostenzuschuss 1 galt noch eine Förderuntergrenze von 2.000 Euro. Stufe 1 endet bei einer Förderhöhe von zwei Millionen Euro . Den Zuschuss können auch Betriebe beantragen, die nicht energieintensiv sind.



Stufe 2: Auch hier gelten keine Vorgaben bei der Energieintensität, die Förderung reicht von zwei bis vier Millionen Euro . Allerdings - und das gilt auch für die folgenden Stufen - werden anteilig nur noch 70 Prozent des Jahresverbrauchs 2021 gefördert. Und zwar ab jenen Mehrkosten auf Energie, die um 50 Prozent höher sind als der damalige Preis. Ab diesem Zeitpunkt fördert der Staat 50 Prozent der Mehrkosten.



Stufe 3: Die Förderhöhe in dieser Stufe reicht von vier bis 50 Millionen Euro . Es gelten zwei Unterschiede zu Stufe 2: Der Staat fördert 65 Prozent der Mehrkosten. Grundvoraussetzung dafür ist zudem, dass die Energiekosten 2021 mindestens drei Prozent des Umsatzes ausgemacht haben oder im ersten Halbjahr 2022 sechs Prozent.



Stufe 4: Sie gilt von 50 bis 150 Millionen Euro und unterscheidet sich dahingehend von Stufe 3, dass 80 Prozent der Mehrkosten gefördert werden.



Stufe 5: Diese Stufe ist neu. Sie erstreckt sich von vier bis 100 Millionen Euro Förderung und gilt für all jene Unternehmen, die nicht energieintensiv sind und deshalb von der dritten und vierten Stufe nicht profitieren. Gefördert werden 40 Prozent der Mehrkosten.

Kostenintensiv

Was kostet der Energiekostenzuschuss 2? Es lasse sich nicht genau abschätzen, aber er gehe von einer Belastung des Budgets "vom mittleren bis hohen einstelligen Milliardenbereich" aus, so Kocher. "Das entspricht ungefähr dem, was Deutschland ausgibt." Die Förderung diene dazu, Unternehmen zu unterstützen, betonte Kocher. Heißt: Preissteigerungen werde man "genau beobachten". Für den Energiekostenzuschuss 1 sind 1,3 Milliarden Euro budgetiert.