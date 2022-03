Konzerte, Feste, Sport: Ein Sommer wie damals!?

An Vorkrisen-Zeiten denke man bei der Challenge St. Pölten, dem Triathlon in der Landeshauptstadt, noch lange nicht, so Organisator Christoph Schwarz. „Früher waren wir oft schon im Februar ausgebucht. Aktuell werden wir noch nicht mit Anmeldungen überhäuft.“ Grund für die Zurückhaltung der internationalen Athleten seien die momentan sehr hohen Fallzahlen. Damit sei die Lage ganz ähnlich wie im Mai des Vorjahrs, wo der Triathlon als erstes Sportevent dieser Größe nach einjähriger Pause wieder über die Bühne ging. 1.700 Athleten standen damals in St. Pölten am Start, mit ähnlichen Teilnehmerzahlen wird auch heuer gerechnet, so Schwarz.

Am 25. September soll auch der Wachau-Marathon wieder stattfinden können. Organisator Michael Buchleitner ist zuversichtlich. „Spannend wird es, ob es bei Großveranstaltungen gar keine Corona-Auflagen gibt, oder ob man da noch zurückrudert.“ Sicher sei er auch nicht, ob die Teilnehmerzahl wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen.