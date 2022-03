Die Belebung der Ortskerne fängt in der EU an

Die Corona-Krise hat dem Leben auf dem Land einen neuen Stellenwert gegeben und die bisherigen Versäumnisse aufgezeigt. In Brüssel wird daher an Lösungsansätzen gearbeitet: Die Kommission hat eine Mitteilung über die Zukunft des ländlichen Raumes verfasst, quasi eine Selbstverpflichtung, diesem mehr Bedeutung bei ihren Überlegungen einzuräumen. Darauf will das Parlament nun mit einer Resolution antworten, die bis zum Sommer ausgearbeitet sein soll.

„Die EU hat sehr gute Möglichkeiten, Best Practice-Beispiele zu geben und mit Richtlinien den Rahmen für eine gleichberechtigte ländliche Entwicklung zu schaffen“, so Eichtinger beim KURIER-Gespräch in Brüssel. Das Land NÖ wolle dazu beitragen; die Erfahrungen, die bei der Ortskernentwicklung gesammelt wurden, werden an das Parlament weitergereicht und sollen die Resolution unterstützen. Eine Reaktion der Kommission wird im Herbst erwartet.

Wohnbaustrategie als Basis

Basis der Ortskernentwicklung in Niederösterreich ist die blau-gelbe Wohnbaustrategie. Diese wird seit 2018 stetig verfeinert: Es geht längst nicht mehr nur um leistbares Wohnen für Jung und Alt, sondern um eine umfassende Stärkung der Ortszentren anstatt der Ortsränder. Dazu zählen Gesundheitseinrichtungen, öffentliche Verkehrsanbindungen, technische Infrastruktur wie Breitbandanbindung und Einkaufsmöglichkeiten. Ebenso brauche es Arbeitsplätze, Kinderbetreuung und Schulen in den Zentren, ist Eichtinger überzeugt: „All das sind Elemente, die das Leben im ländlichen Raum leistbar und lebenswert machen.“ Das Land NÖ unterstützt hier gemeinnützige Projekte, Neubauten ebenso wie Sanierungen. Musterbeispiele seien laut Eichtinger Lanzenkirchen (Bezirk Wiener Neustadt), Schwarzenau (Bezirk Zwettl) oder Bruck an der Leitha, wo einst verwaiste Ortszentren wieder belebt wurden.