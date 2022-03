Die ständige Trockenheit ist eine Gefahr für den Wald

In weiten Teilen des Landes hat es seit Wochen fast gar nicht geregnet. Das ist gerade für die Äcker und Forste eine große Belastung. Seit Beginn des Jahres verzeichnete die Waldbrand-Datenbank der Universität für Bodenkultur (BOKU) insgesamt 44 Waldbrände in ganz Österreich. Laut Wetter-Prognose des Wetterdienstes UBIMET ist noch keine Erleichterung in Sicht. Das stellt Forstwirte vor Herausforderungen.

Problem bei Wiederaufforstung

Ein großes Problem sei vor allem die nötige Wiederaufforstung, wie Franz Fischer, Obmann des Waldverbands Niederösterreich im Gespräch mit dem KURIER sagt. „Es ist ein Teufelskreis. Wenn die Bäume fehlen, dann ist der Boden noch mehr der Sonne ausgesetzt und trocknet noch mehr aus. Wenn dann zigtausende Bäume gesetzt werden, leiden diese sicher auch unter Wassermangel.“

In etwa einem Monat beginnt die Frühjahrsaufforstung. „Es ist eine Herausforderung, dass die Bäume genug Wasser haben. Auch ein kleines Bäumerl kann verdursten, dagegen kann man nicht viel machen. Das Klima wird ungemütlicher“, sagt Fischer.