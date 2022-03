Rechte Ustascha-Gedenkfeier in Kärnten ist endgültig Geschichte

Wie aus dem Protokoll des Innenausschusses hervorgeht, ist laut Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) für heuer noch keine Versammlung am Loibacher Feld angemeldet worden. Veranstaltungen in der Art, wie sie in den Jahren 2019 und davor stattfanden, werde es in Zukunft „auf keinen Fall“ mehr geben“, wird der Innenminister zitiert.

Neutrales Gedenken

Seitens des Innenministeriums wurde weiters betont, „dass sich das Expertengremium nicht gegen ein Totengedenken oder eine katholische Messe ausgesprochen habe.“ Der Tötung von tausenden Ustascha-Kämpfern nach dem Zweiten Weltkrieg könne auch „neutral“ und mit den demokratischen Grundwerten vereinbar gedacht werden.