Erste Demo gegen Ustascha-Treffen in Kärnten

Auch sämtliche Redner des Protestzuges Samstagmittag forderten dies: Kein Staat habe das Recht, eine Veranstaltung zu erlauben, die den Fall des Faschismus bedauere, hieß es etwa seitens des Antifaschistischen Vereins Kroatiens. In die Debatte schaltete sich am Samstag auch Kroatiens Ministerpräsident Andrej Plenkovic ein: „Ungeachtet der kirchlichen und politischen Kontroversen in Österreich“ werde das Treffen stattfinden. Der HDZ-Chef mahnte aber gleichzeitig, dass „die Veranstaltung im Rahmen der österreichischen Gesetze“ ablaufen müsse.

Das vom „Bleiburger Ehrenzug“ seit 1951 veranstaltete Treffen erinnert offiziell an die rund 40.000 Ustascha-Soldaten, die an der Seite der Nazis kämpften. Sie wurden nach Kriegsende von den Alliierten an das kommunistische Jugoslawien ausgeliefert, die meisten von ihnen wurden vom Regime hingerichtet. Die Feier ist nicht nur wegen des historischen Hintergrundes umstritten, sondern auch wegen rechtsextremer Besucher.

Viele von ihnen kamen auch aus Kroatien, da ihnen bisher eine Lücke im österreichischen Gesetz etwas erlaubte, das in ihrer Heimat nicht möglich war: Abzeichen der Ustascha offen zu zeigen. Heuer wurde diese Lücke geschlossen; seit März sind faschistische Ustascha-Embleme in Österreich verboten. Wer damit erwischt wird, dem drohen Geldstrafen bis zu 4000 Euro.