"Das größte Nazitreffen": Bezirkshauptmann angezeigt

„Die Nicht-Untersagung ist gesetzwidrig“, ist Peter Pilz überzeugt und zieht Konsequenzen: Der Nationalratsabgeordnete, Liste JETZT, will den Bezirkshauptmann von Völkermarkt, Gert-Andre Klösch, wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs anzeigen.

Der Behördenleiter erlaubt nämlich das umstrittene Treffen am Loibacher Feld: Offiziell steht das Gedenken an getötete kroatische Ustascha-Milizen des Zweiten Weltkrieges im Vordergrund, doch es dient Rechtsextremen aus Östereich, Deutschland und Kroatien alljährlich als Bühne. „Was da in Bleiburg geplant ist, ist das größte Nazitreffen, der größte Faschistenaufmarsch in ganz Europa“, empörte sich Pilz am Freitag. Er habe Bedenken, dass so etwas friedlich ablaufen könne.