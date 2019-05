Behörde bleibt dabei: Ustascha-Gedenken darf stattfinden

„Das ist die größte Nazi-Veranstaltung und der größte Faschistenaufmarsch europaweit“, bewertete Nationalratsabgeordneter Peter Pilz, Liste JETZT, das Gedenktreffen für Ustascha-Milizen in Bleiburg. Er tadelte am Montag vor allem die Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt, die die Veranstaltung am 18. Mai zulasse: Laut Expertise des Verfassungsrechtlers Heinz Mayer sei ein Verbot vorab nämlich möglich, wenn nicht gar verpflichtend.

Bezirkshauptmann Gert-Andre Klösch merkte im KURIER-Gespräch jedoch an, diesbezüglich „gehen die Rechtsmeinungen auseinander. Es ist dem Herrn Abgeordneten natürlich unbenommen, zu werten.“ Bis auf weiteres sei die Veranstaltung zulässig und werde nicht untersagt. „Ich habe eine Gesamtbewertung vorzunehmen. Die Versammlungsfreiheit ist ein hohes Gut, das muss ich achten, auch wenn ich nicht einer Meinung damit bin, was in einer Versammlung gesagt wird.“