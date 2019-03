Aufmarsch der Rechten verliert den Segen der Kirche

Engelbert Guggenberger tritt als Diözesanadministrator in Gurk-Klagenfurt offensiv gegen das kroatische Totengedenktreffen am Loibacher Feld auf. Er sieht darin eine Veranstaltung, die instrumentalisiert sei: Sie sei „Teil eines politisch-nationalistischen Rituals, das einer selektiven Wahrnehmung und Deutung von Geschichte dient“, betont Guggenberger am Freitag und stellt klar: Heuer gibt es keine Genehmigung für eine Heilige Messe in Bleiburg.

Damit verliert das vom „Bleiburger Ehrenzug“ organisierte Treffen kroatischer Katholiken erstmals den Segen der Amtskirche Österreichs. Schon im Vorjahr genehmigte die Diözese die Heilige Messe nur unter Auflagen: Transparente, Flaggen, Uniformen und Abzeichen waren untersagt.