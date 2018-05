Mitten im Gebet der erste Hitlergruß

„Egal ob am Friedhof oder am Loibacher Feld, überall und jedes Jahr wird mit Symbolen am Rande oder jenseits der Legalität provoziert“, sagt ein Anrainer und zeigt auf einen Gedenkkranz, gestaltet nach dem Ustascha-Wappen, das – im Gegensatz zur kroatischen Fahne – links oben mit einem weißen Quadrat beginnt. Viele Kroaten haben das Wappen mit einem roten Herz versehen. Aber: alles legal – in Österreich und in Kroatien.

Am Loibacher Feld, wo die kroatische katholische Kirche ihre Gedenkmesse veranstaltet, wird kontrolliert. Bullige Männer in hellblauen T-Shirts schicken Landsleute weg vom Privatgrund des „Bleiburger Ehrenzuges“. „Verbotene Abzeichen“, lautet die Begründung der Security. Die Gruppe geht Richtung Bus, angezeigt wird niemand. Ein Mann der sich ein Ustascha-Abzeichen an den Hut gesteckt hat, schlüpft durch die Kontrolle. Eine Ustascha-Fahne weht im Wind, die Landsleute daheim wird es freuen, denn das Staatsfernsehen überträgt die Messe live. Auch Jacken mit dem Aufdruck „Za dom spremni“ sind zu erblicken, viele Besucher tragen T-Shirts des einschlägig benannten kroatischen Musikers Thompson.