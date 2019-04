Bleiburg wehrt sich gegen Ustascha-Gedenken

Die Polizei ist alarmiert; vier Gegendemonstrationen wurden angemeldet. Die erste findet am 11. Mai statt, exakt eine Woche vor dem Gedenktreffen. „Die Lage ist rechtlich neu zu beurteilen, nachdem die Diözese die Teilnahme untersagt hat“, betont Rainer Dionisio, Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten. Der Diözesanadministrator von Gurk-Klagenfurt, Engelbert Guggenberger, hat den bisher üblichen Gottesdienst unter Teilnahme der österreichischen Amtskirche abgesagt.

Das brachte Dynamik in die Debatte – die Stadt Bleiburg und die Kärntner Landesregierung fordern vom Innenministerium massiv Maßnahmen gegen die Veranstaltung. Ob und welche jedoch die Polizei setzen wird, werde „sehr zeitnah zur Veranstaltung“ mitgeteilt, kündigte Sprecher Dionisio am Mittwoch an.

Was hinter der Feier steckt

Offiziell gilt die Feier (heuer am 18. Mai) als Kriegsopfergedenken. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurden rund 40.000 geflüchtete Milizsoldaten des faschistischen Ustascha-Regimes von den Briten in Kärnten verhaftet und samt ihren Familien an das kommunistische Jugoslawien ausgeliefert. Ihr Marsch begann in Bleiburg und führte über das Loibacher Feld. Die meisten dieser Soldaten, die an der Seite der Nazis gekämpft hatten, wurden jedoch von Tito-Einheiten getötet. 1951 wurde erstmals eine Gedenkfeier am Loibacher Feld zelebriert.