Ustascha-Treffen: Neuer Bischof wartet noch mit Entscheidung

Im Vorjahr kündigte die katholische Kirche Kroatiens an, das Treffen eventuell aus Österreich abzusiedeln. Allerdings widerspräche das der Idee dahinter: Die Veranstaltung wird seit 1951 auf einem privaten Grundstück in Bleiburg abgehalten, um 40.000 getöteten faschistischen Ustascha-Kämpfern zu gedenken. Sie kämpften im Zweiten Weltkrieg an der Seite der Nazis, wurden nach den Krieg von den Briten verhaftet und in dem kommunistischen Jugoslawien ausgeliefert, wo sie von Tito-Einheiten hingerichtet wurden. Da ihr Marsch in Bleiburg begann, finden die Treffen dort statt.