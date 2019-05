Ustascha-Treffen: 144.000 Euro Kosten für Polizeieinsatz

Am Tag vor der Neuauflage des umstrittenen Gedenkens an Ustascha-Milizen in Kärnten wurde die Abrechnung aus dem Vorjahr bekannt: Die Personal- und Sachkosten der Polizei betrugen 127.500 Euro – zuzüglich „12,5 Prozent kalkulatorischer Sachaufwand“, wie Innenminister Herbert Kickl, FPÖ, auf Anfrage der SPÖ bekanntgab. Macht demnach insgesamt rund 144.000 Euro für den mehrstündigen Einsatz von 250 Beamten am Loibacher Feld und in Bleiburg.

2017 war der Einsatz um fast zwei Drittel billiger, er kostete rund 43.000 Euro. Heuer wird die Rechnung aber noch viel höher ausfallen als 2018: Die Landespolizeidirektion Kärnten kalkuliert nämlich mit 450 Beamten, die sie aus weiten Teilen Österreichs zusammen zieht, um das Ustascha-Gedenktreffen sowie die beiden Gegendemonstrationen in Bleiburg zu überwachen.