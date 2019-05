Ustascha-Gedenken: "Polizei wird kompromisslos durchgreifen"

Die Polizei rüstet sich: 450 Beamte werden am Samstag in Bleiburg und am Loibacher Feld in Kärnten ihren Dienst tun – um ein Drittel mehr als in den Jahren zuvor. Auch technische Hilfsmittel sind im Einsatz: Stationäre und mobile Videokameras sollen nicht nur abschrecken, sondern auch „der Ausforschung von Tatverdächtigen dienen“, wie Rainer Dionisio, Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten, betont.

Somit steht der Einsatzplan für eine der umstrittensten Veranstaltungen Österreichs: Am Loibacher Feld werden bis zu 15.000 Menschen erwartet, die sich offiziell von 12 bis 14 Uhr den in einer kirchlichen Prozession getöteten Ustascha-Kämpfern erinnern wollen. Doch die Feier im Andenken an die faschistischen Milizen, die im Zweiten Weltkrieg an der Seite Nazi-Deutschlands kämpften, zieht stets auch Rechtsextreme an.

Abzeichen erstmals verboten

2017 und 2018 gab es insgesamt 19 Anzeigen nach dem Verbotsgesetz, das klingt angesichts der Menschenmassen wenig, 10.000 Besucher nahmen im Vorjahr teil. Aber: Verboten waren bisher in Österreich nur NS-Embleme, nicht aber Ustascha-Abzeichen. Diese fallen erst seit 1. März unter das Abzeichengesetz und dürfen wie in Kroatien auch in Österreich nicht mehr öffentlich gezeigt werden.