Josef Bramer malt für den Urwald

Als malender Poet bringt Josef Bramer in seinen Bildern über den Kaspar die kritische Meinung und seine Liebe zur Natur zum Ausdruck. Das Wildnisgebiet Dürrenstein mit seinem Urwald als Muse für seine Kunst zu nehmen, war für den gebürtigen Scheibbser daher fast naheliegend. Und nun arbeitet der unermüdliche 73-jährige Meister an einem großflächigen Ölbild, das zugunsten des Wildnisgebiets an den meistbietenden Naturliebhaber versteigert wird.