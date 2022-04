Erholungssuchende Niederösterreicher machen gegen Motorradlärm mobil

„Alle Motorräder sollten verpflichtend jedes Frühjahr überprüft werden“, regt der Vösendorfer an. „Denn getunt wird immer über den Winter.“ Dass die Zahl der zugelassenen Motorräder seit Jahren ansteige, liege an der „starken Lobby“ der Industrie, mutmaßt er. „Die Verkehrsunfälle steigen laut Statistik bei Motorrädern, während sie bei Pkw abnehmen.“

Und noch einen weiteren Aspekt bringt Grünzweig ins Spiel: „Die meisten Motorradfreaks sind in Clubs organisiert. Manche davon sind gefährlich und eher einer kriminellen Organisation zuzuordnen. Die gehören stärker kontrolliert und bei Bedarf verboten, wie in anderen Ländern. Ihre Ausfahrten erfolgen in Gruppen, wodurch die Kolonnen zu Gefährdungen im Straßenverkehr führen. Dazu kommen zumeist überhöhte Geschwindigkeit und riskante Überholmanöver.“