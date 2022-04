In der menschlichen Wahrnehmung gleicht der Schallpegel solcher Auspuffanlagen jenem eines startenden Düsenjets. Die gemessenen Dezibel sind genau so hoch, wie in der ersten Reihe eines Rockkonzerts.

Mit speziellen Lärmmessgeräten will die Polizei vor allem gegen illegal getunte Motorräder vorgehen. Die Strafen dafür fallen teilweise empfindlich hoch aus, heißt es vonseiten der Exekutive.

Bei Schwerpunktkontrollen in der Kalten Kuchl wurden im vergangenen Sommer mehr als 200 Anzeigen wegen Raserei an nur einem Tag registriert. Bei einem Tempolimit von 70 km/h am Rohrer Berg im Bezirk Wiener Neustadt wurden immer wieder Spitzenwerte mit 225 km/h gemessen. Für diesen Adrenalinkick riskieren viele Zweiradlenker auf der malerischen Strecke Kopf und Kragen.