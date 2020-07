Kalte Kuchl: Wie ein Düsenjet auf zwei Rädern

Es ist nicht nur die süße Verführung des Topfenstrudels, weshalb an schönen Wochenenden Tausende Biker in die Kalte Kuchl pilgern. Zwar lohnt sich die Einkehr beim Alpengasthof, aber im Grunde sind es die engen Kurven auf der Bergstrecke durch die Gutensteiner Alpen in NÖ, die jedes Motorradfahrerherz höherschlagen lassen.

Bei aller Freude über den regen Ausflugstourismus hat die Sache aber auch einen schalen Beigeschmack. Mehr als 200 Anzeigen wegen Raserei an einem einzigen Tag sind keine Seltenheit. Der Temporausch auf Niederösterreichs wohl berüchtigtster Motorradstrecke ist ungebrochen.

Lärmgeplagte Anrainer

Das wissen vor allem die lärmgeplagten Anrainer zwischen Lilienfeld, St. Aegyd am Neuwald und Pernitz, die an heißen Sommertagen ihre Fenster lieber geschlossen halten. Kein Wunder, verabreden sich doch immer noch Tempobolzer auf zwei Rädern zum illegalen Adrenalinkick – ein Rennen entlang des Lahnsattels oder über den Rohrer Berg.