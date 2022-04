„Alle wollen zurück in die Ukraine“

„Meine Schwester lebt in Moskau. Die Kriegsereignisse in ihrer alten Heimat glaubt sie mir nicht und streitet sie ab.“ Der alleinstehende 69-jährige Bogdan R. floh vor russischen Bomben aus der Ukraine und landete in Österreich. In einem in Windeseile eingerichteten großen Quartier im niederösterreichischen Scheibbs lernt er schon emsig Deutsch. So bald es möglich ist, will Bogdan zurück in sein altes Zuhause.