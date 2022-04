Molkerei NÖM warnt vor steigenden Milchpreisen und Lieferstopps

Die hohen Energiepreise schlagen sich in der Lebensmittelproduktion auch unterschiedlich stark nieder - etwa durch Düngemittel, Transporte oder in der Verarbeitung. Die NÖM setzt für die Pasteurisierung der Milch beispielsweise Erdgas ein. "Die Steigerung der Energiepreise, besonders bei Gas, sind enorm. Diese nehmen Dimensionen an, die in keinem Plan eingepreist sind und zu harten Maßnahmen, und damit in letzter Konsequenz zu Veränderungen im Sortiment führen", schilderte Berger. Die NÖM sei zu 100 Prozent von Gas abhängig, würde der Gashahn abgedreht, würde der Betrieb stillstehen und auch keine Rohmilch von den Bauern abgeholt werden.

Allein wegen des Anstieg des Milchpreises um über 10 Cent pro Liter Rohmilch rechnet die NÖM heuer mit mehr als 40 Mio. Euro an Mehrkosten. Dies dürften auch die Konsumentinnen und Konsumenten zu spüren bekommen. Der Preisanstieg bei Rohmilch wirkt sich auf die verschiedenen Milchprodukte unterschiedlich aus. Besonders betroffen sind Käse und Butter. Für einen Kilo Hartkäse braucht man zwischen 10 und 15 Liter Rohmilch, für einen Kilo Butter sind es rund 20 Liter Rohmilch.