Inflation im März auf 6,8 Prozent gestiegen

Die jährliche Teuerungsrate lag im März bei 6,8 Prozent. Im Vergleich zum Februar beträgt die Inflation nach Berechnung der Statistik Austria.

"Das Leben in Österreich hat sich nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine so stark verteuert wie seit über 40 Jahren nicht mehr", so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Höher war die Teuerung zuletzt im Herbst 1981.

Preistreiber waren ein Mal mehr die Energieträger. Treibstoffe kosteten um etwa die Hälfte mehr als vor einem Jahr, bei Haushaltsenergie beträgt die Steigerung ein gutes Drittel. Insbesondere die international stark gestiegenen Gaspreise machen sich dabei bemerkbar. Während Strom um rund 17 Prozent mehr kostete, beträgt der Anstieg bei Gas 72 Prozent und bei Fernwärme 12 Prozent. Die Preise für Heizöl haben sich seit dem März 2021 mehr als verdoppelt.

Überdurchschnittlich stark stiegen auch die Preise für Gebtrauchtwagen (+16 Prozent), bei Neuwagen betrug die Teuerung vergleichsweise niedrige 6,8 Prozent. Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke verteuerten sich um 5,8 Prozent. Bekleidung und Schuhe zeigten sich nahezu Preisstabil.