Das Inflationsgespenst und der ominöse Warenkorb

Beispiel Nr. 1: Diesel war im Oktober um 35 Prozent teurer. Aber nicht alle Österreicher haben ein Auto, und wenn, fahren sie oft mit Super oder schon elektrisch. So kommt es, dass Diesel im Warenkorb ein Gewicht von nur 1,96 Prozent hat. Die gesamte Kategorie Verkehr mit 176 Positionen vom Pkw-Kauf bis zum Scheibenwischer kommt immerhin auf 13,75 Prozent.

Wer legt fest, was in den Warenkorb kommt?

Die Verbraucher selbst. Basis ist die alle fünf Jahre durchgeführte Konsumerhebung bei 8.000 Haushalten in ganz Österreich, die 14 Tage penibel Buch über ihre Einkäufe führen. Alle Produkte und Dienstleistungen, für die im Jahr mehr als 150 Mio. Euro ausgegeben werden, werden erfasst. Aber immer in Relation zum Preis und wie oft das Produkt gekauft wird. So bilden die Statistiker den Durchschnittsverbrauch ab, der für keinen Konsumenten so richtig und doch für alle – statistisch gesehen – irgendwie „stimmt“.

Beispiel Nr. 2: Bei „verschiedene Waren und Dienstleistungen“ findet sich die teure, aber von der Gesamtbevölkerung relativ selten benötigte 24-Stunden-Betreuung (Gewichtung: 0,23 %). Die vergleichsweise günstigere Kfz-Haftpflicht hat im Warenkorb aber ein Gewicht von 1,21 % – weil sie hunderttausendfach abgeschlossen wird.