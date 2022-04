Inflation bringt bis zu 11 Milliarden Euro ins Budget

Die Entlastung durch die jĂŒngste Steuerreform werde so in kĂŒrzester Zeit zunichte gemacht, so Agenda Austria-Ökonom Marcell Göttert in einer Aussendung. „Finanzminister (Magnus, Anm.) Brunner sollte die Menschen durch eine deutliche Senkung der Lohn- und Einkommensteuer entlasten und endlich die versteckte Besteuerung durch die kalte Progression beenden.“

Die SPÖ wiederum verlangte, „den Menschen endlich die Steuer-Mehreinnahmen zurĂŒckzugeben“. Brunner sei gemeinsam mit der Energieindustrie der große Profiteur der Teuerungen, so der stellvertretende Klubvorsitzende Jörg Leichtfried in einer Aussendung. Die bisher beschlossenen Maßnahmen wĂŒrden lediglich einen Bruchteil der Mehreinnahmen an die Bevölkerung zurĂŒckfließen lassen. Die SPÖ verlangt unter anderem, die Steuern auf Arbeit um 1.000 Euro pro Jahr zu senken, die Pensionsanpassung vorzuziehen, das Arbeitslosengeld zu erhöhen und Mieterhöhungen rĂŒckgĂ€ngig zu machen.