Massive Mehrkosten für Mieter: Was jetzt alles teurer wird

Die Richtwertmieten gelten, grob gesprochen, für Altbau- und Gemeindewohnungen. Rund eine halbe Million Mietverträge sind von der regelmäßigen Anpassung betroffen. Ein Beispiel zeigt, was die Erhöhung für einen Haushalt bedeuten würde. Bei einer 80 Quadratmeter großen Wohnung in einem Altbau in Wien kommt es durch die Inflationsanpassung zu Mehrkosten von rund 360 Euro im Jahr, so Elke Hanel-Torsch, Vorsitzende der Mietervereinigung Wien, vor. Je nach Bundesland gelten andere Richtwerte: In Oberösterreich werde sich die Erhöhung auf 390 Euro belaufen und in Vorarlberg kommt eine Mehrbelastung von 550 Euro auf die Mieter dazu.

Auch Kategorie-Mieten betroffen

Das Kategorie-Mietsystem gilt für Mietverträge in privaten Altbauten, die vor dem 1. März 1994 abgeschlossen wurden. Die Inflationsanpassung der Kategorie-Beträge erfolgt immer dann, wenn der Verbraucherpreisindex seit der letzten Anhebung (März 2018) eine Schwelle von fünf Prozent überschritten hat. Das wäre bereits 2021 der Fall gewesen. Mit 1. April 2022 werden sich daher die Kategorie-Mieten im Mittel um 5,47 Prozent erhöhen.

Die Betriebskosten: Abrechnung kommt per 30. Juni