Stopp den Energiekosten: Tipps für jeden Haushalt

Die einen spüren es bereits im Geldbörsel, auf andere wartet wohl eine hohe Nachzahlung: Die Kosten für Haushaltsenergie sind in den vergangenen Monaten stark gestiegen. Viele Energieversorger haben die Preise für Strom und Gas erhöht. Sich nach einem neuen Lieferanten und einem günstigeren Tarif umzusehen – was bisher funktionierte – macht im Moment wenig Sinn. Denn das Angebot ist stark eingeschränkt, in vielen Regionen findet sich gar kein Anbieter, schon gar keiner mit günstigeren Konditionen als der bestehende.

Versorger nicht wechseln

Das Vergleichsportal Durchblicker rät Kunden mit stabilen Tarifen wegen des Ausnahmezustands an den Energiemärkten vorläufig von Energieanbieterwechsel ab. Geschäftsführer Reinhold Baudisch empfiehlt konkret all jenen, „die nicht von einer baldigen Preiserhöhung betroffen sind, den Versorger derzeit nicht zu wechseln“.