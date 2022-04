Schmid-Unterstützerin immer noch mit ÖBAG im Geschäft

Doch die Bestellung der Headhunterin stößt in der Branche auf viel Kritik. Werner schaffte es vor drei Jahren unter Schmid per Ausschreibung in den Personalberater-Pool der ÖBAG. Sie erhielt dann den Zuschlag für das Screening. Hlawati hat den bis zum Sommer laufenden Vertrag „geerbt“.

Die 70-jährige Werner arbeitete fürs Finanzministerium bzw. die ÖBAG-Vorgängerin ÖBIB, als Schmid Generalsekretär war und seinen Absprung als Chef der neuen ÖBAG vorbereitete. Wie sich aus den Chats erschließt, dürfte Werner sozusagen die „Wunsch-Headhunterin“ von Schmid gewesen sein. Sie schaute über seinen Lebenslauf und die Ausschreibung und machte Verbesserungsvorschläge, wie sie bei ihrer Einvernahme bei der WKStA später erklärte. Ihr Ausschreibungstext sei aber nicht auf Schmid zugeschnitten gewesen, beteuerte sie. Wurde aber dann vom Aufsichtsrat großteils verwendet. Den Auftrag für die Besetzung des ÖBAG-Alleinvorstandes erhielt allerdings Amrop-Jenewein.

Für die ÖBAG überprüfte Werner auch den Briten Luke Alvarez als Aufsichtsratschef der Lotterien und sah kein Compliance-Problem. Alvarez trat nach nur sechs Tagen wegen grober Unvereinbarkeit zurück...

