Die Anonymität in sozialen Netzwerken und die Fassade des Smartphones stellt für Jugendliche eine merkliche Herausforderung im Umgang mit heiklen Inhalten dar. Nacktbilder, Kinderpornos oder auch nationalsozialistische Inhalte werden teils völlig unreflektiert von Teenagern geteilt oder in Chat-Gruppen verbreitet. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ist am Donnerstag im Zuge einer Pressekonferenz auf die Problematik eingegangen.

Der leitenden Staatsanwältin Barbara Haider, zufolge hat es eine „merkliche Zunahme“ von Anzeigen gegen Jugendliche und junge Erwachsene wegen Kinderpornografie und nach dem Verbotsgesetz gegeben. Die meisten Delikte betreffen das Versenden einschlägiger Bild- und Videodateien an Freunde und Bekannte. „Die Betroffenen sind sich meistens der Tragweite ihrer Handlungen nicht bewusst“, sagt Haider.

Die Staatsanwaltschaft sieht es als Aufgabe der Schulen und Erziehungsberechtigten, die Jugend zu sensibilisieren und auf die Konsequenzen eines solchen Handelns hinzuweisen. Auch wenn es bei Jugendlichen selten vorkommt, kann schon das Versenden solcher Inhalte „erhebliche strafrechtliche Folgen“ haben.

3.122 Straftaten

Pandemiebedingt hat die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt 2021 etwas weniger Fälle als im Jahr zuvor registriert. Die Zahl der angefallenen Straftaten lag bei 3.122, dazu kamen 11.719 Verfahren in der Zuständigkeit des Bezirksgerichtes. Bei den Ermittlungen gegen bekannte Täter wurden 2021 3.120 Verfahren zu einem Abschluss gebracht. 1.313 Verfahren wurden eingestellt, erklärt Sprecher Erich Habitzl.