Waldbrand im Rax-Gebiet: Ministerium lässt nun doch Handydaten auswerten

30 Millionen Euro Schaden

Der volkswirtschaftliche Schaden nach dem Feuerinferno liegt bei mehr als 30 Millionen Euro. 13 Tage lang kämpften 9.000 Einsatzkräfte gegen den Brand. Im Zuge eines internationalen Hilfseinsatzes beteiligten sich Löschflugzeuge und Hubschrauber aus mehreren Staaten an der Brandbekämpfung im Katastrophengebiet. Brandermittler des nö. Landeskriminalamtes konnten zusammen mit Sachverständigen den Ausbruch der Flammen im Bereich einer illegalen Campingstelle auf einem beliebten Aussichtsfelsen am Mittagstein lokalisieren und am Tatort Spuren auswerten. Aus diesem Grund drängte die Kripo von Anfang an auf die Funkzellenauswertung. In dem entlegenen Tal könnte man damit den Kreis der Verdächtigen stark einschränken, heißt es von Seiten der Polizei.