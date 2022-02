Waldbrand im Rax-Gebiet: Brisanter Brief wegen Handydaten

Österreichs größter Waldbrand brach am 25. Oktober 2021 auf dem Mittagstein bei Hirschwang an der Rax in rund 1.000 Meter Seehöhe aus. Im Quellschutzgebiet der Stadt Wien wurde ein Waldstück so groß wie 160 Fußballfelder von den Flammen vernichtet.

13Tage lang kämpften 9.000 Einsatzkräfte gegen das Feuer. Im Zuge eines internationalen Hilfseinsatzes beteiligten sich auch Löschflugzeuge und Hubschrauber aus mehreren Ländern an der Brandbekämpfung. Der Ausbruch des Feuers wurde an einer Feuerstelle auf einem beliebten Aussichtsplatz lokalisiert. Es gibt Hinweise auf illegale Camper in diesem Bereich.