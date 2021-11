Wie die Verursacher des größten Waldbrandes Österreichs überführt werden sollen

Rauchsäule am Himmel

Die Brandentstehung und Rauchsäule wurde am 25. Oktober von der Webcam der Raxseilbahn vom Gegenhang aus gefilmt. Um die Entstehung zu simulieren, wurden am Donnerstag von den Ermittlern Rauchkörpern gezündet. Zuvor wurde sichergestellt, dass die Webcam funktioniert. „Die Bilder werden jetzt verglichen, um Rückschlüsse auf die genaue Entstehung ziehen zu können“, so Rosenbaum.

Man lässt jedenfalls nichts unversucht, um schon aus generalpräventiven Gründen den Verursacher zu finden. Wegen der Absturzgefahr im steilen Gelände wurden die Ermittlungen auch vom Leiter der nö. Alpinpolizei, Michael Hochgerner und seinen Beamten unterstützt. Eine wichtige Rolle kam Klaus Bogad von der Diensthundeinspektion St. Pölten und seinem vierjährigen Malinois „Buddy“ zu. Die feine Nase des Spürhundes ist darauf spezialisiert, Benzin oder ähnliche Brandbeschleuniger zu erschnüffeln.