Innenstadt wird in Amstetten umgebaut: Weniger Autos mehr Grün

An die sechs Millionen Euro will Amstettens Stadtregierung in die Neugestaltung der Innenstadt investieren. Ein am Mittwoch präsentierter Masterplan sieht mehr Lebensqualität und Grün, aber weniger Autoverkehr in der City vor. Begegnungszonen bei den Hotspots Hauptplatz, Wienerstraße und Rathausstraße, sowie Dutzende Bäume und Grünoasen, sogenannte Pocketparks, sollen künftig den Charakter der City bestimmen.

Leuchtturmprojekt

ÖVP-Bürgermeister Christian Haberhauer und sein ÖVP-Vize Markus Brandstetter, der für Verkehr und Stadtentwicklung zuständig ist, präsentierten mit den beauftragten Experten die neuen Pläne. „Ein Leuchtturmprojekt für Amstetten“, versicherte Haberhauer. Er hatte im Gemeinderatswahlkampf eine lebenswertere Innenstadt als eines seiner Hauptthema propagiert und die Wahl 2020 gewonnen.