In Weinviertler Gemeinden wird belohnt, wer sein Haus abreißt

Ein anderer Weg gegen „Schandflecke“ bzw. zur Ortskernbelebung wird in der Kleinregion Waldviertler Kernland eingeschlagen, wo die Nachfrage nach Wohnraum ebenfalls enorm ist. Im Rahmen der Initiative „Faires Wohnen“ sollen die leerstehenden Häuser in den 14 Gemeinden wiederbelebt werden, ohne dass dem Eigentümer dadurch Kosten und Aufwand entstehen. Dahinter steht folgendes Konzept: Ein privater Bauträger saniert das Gebäude, schafft Wohneinheiten und vermietet sie. Bis die Renovierungskosten getilgt sind, gehören die Mieteinnahmen dem Bauträger. Danach geht das Gebäude wieder voll und ganz „zurück“ an den Eigentümer.

Auf Sanierung setzt man auch beim Land NÖ und versucht, durch Fördermaßnahmen Anreize zu schaffen. „Mit der Eigenheimsanierung unterstützen wir, dass ein Haus wieder den aktuellen Standards entspricht. Da nun auch ein Einmalzuschuss bei der Förderschiene ,Eigenheimsanierung’ beantragt werden kann, rechnen wir mit einer Verdoppelung der Einreichungen“, so Wohnbau-Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP).