Immer mehr Menschen zieht es ins Waldviertel

Das Motiv sei fast überall gleich, sagt Uitz: „Man will raus aus der Stadt.“ Zudem würde Litschau mit dem Herrensee ein Naherholungsgebiet und rund um das Jahr Kulturprogramm bieten. „In der Krise haben die Leute gemerkt, wie schnell es eng werden kann.“

Junge mit Kindern ziehen zu

Das betrifft vor allem die Jungen. Es seien die 20- bis 32-Jährigen, die auch Kinder mitbringen, die es vermehrt in den Norden zieht, heißt es bei Interkomm. Viele würden aber auch für die Ausbildung wegziehen. Hier bemühe man sich, die jungen Menschen mit ihren Erfahrungen wieder zurückzubringen, wenn sie Familien gründen. Franz Linsbauer, Projektleiter bei Interkomm, ist auch zuversichtlich was Jobchancen betrifft: „Diese werden noch mehr, bedenkt man, dass die sogenannte ,Babyboomer-Generation‘ in den nächsten Jahren die Pension antreten wird.“