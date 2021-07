Riesenprojekt soll alter Werft in Korneuburg neues Leben einhauchen

Neben der Wohnnutzung auf der „Halbinsel“ soll in der „Werftmitte“ ein Zentrum für Gastronomie, Kultur und Veranstaltungen entstehen. „Vorgabe für die Planer ist: Von jeder Wohnung muss man auf das Wasser sehen können“, so Stadlhuber. „In Österreich gibt es an der Donau keine vergleichbare Fläche in dieser Dimension mehr.“

Besonderer Wert liege auf den auch in Zukunft für alle Korneuburger frei zugänglichen Außenflächen des Quartiers. Und man wolle den Energiebedarf vor Ort decken – vor allem durch die Nutzung von Sonne und Wasser – und damit Autarkie erreichen. Als Wirtschaftsfaktor für die Stadt sollen in der neuen Werft insgesamt rund 700 Arbeitsplätze geschaffen werden.

Kritik von Polit-Opposition

Überrascht von der öffentlichen Präsentation des Projektes zeigte sich am Freitag die SPÖ Korneuburg, stecke man doch gerade in – eigentlich konstruktiven – Verhandlungen für eine gemeinsame Lösung, wie Fraktionsobmann Robert Manhart betonte. Pläne und Verträge seien „weder fertig, noch den zuständigen Entscheidungsgremien zur Beschlussfassung vorgelegt worden“. Auch eine notwendige Umweltverträglichkeitsprüfung stehe noch aus, so Manhart. Eine SPÖ-Zustimmung sei an die Forderung geknüpft, den Anteil an leistbarem Wohnraum von 20 auf 35 Prozent anzuheben. Die Neos kritisierten, dass zu viele Rahmenbedingungen des Projektes noch ungeklärt seien. Außerdem seien Bürger und Opposition „erst am letzten Drücker informiert worden.“stefan jedlicka