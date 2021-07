Microsoft kommt nach Vösendorf: Rechenzentrum statt Logistikhalle

Die mögliche Errichtung eines Logistikzentrums mit bis zu 40 Lkw-Verladeplätzen auf der Brunner Heide in Vösendorf (Bezirk Mödling) hatte in den letzten Wochen für Aufregung gesorgt. Direkt neben der Anton Benya-Straße hätte der Betrieb wohl eine Lawine an zusätzlichen Lkws bedeutet. Bürgermeister Hannes Koza (ÖVP) verhandelte deshalb mit dem Grundeigentümer, der Rainer Gruppe, über mögliche Alternativen. Mit Erfolg: statt des Logistikzentrums konnte nun der IT-Weltkonzern Microsoft gewonnen werden. "Microsoft hat sich mit uns darauf geeinigt, ein hochmodernes Rechenzentrum zu errichten“, berichtet Koza.

Bis zu 1 Milliarde Investition

"Zum Glück hatte ich in der Rainer-Gruppe einen offenen und konstruktiven Gesprächspartner“, dankt der Bürgermeister. "Die Zahlen können sich sehen lassen. Vösendorf wird einer von drei Standorten für neue Datencenter in Österreich sein und Microsoft wird bis zu einer Milliarde Euro investieren. Es werden hochmoderne und gut bezahlte Jobs geschaffen, zudem wird die zusätzliche Verkehrsbelastung ausbleiben."

Auch das naheliegende Wohngebiet werde berücksichtigt: "Ein dreißig Meter breiter Grünstreifen wird angelegt wird um die Lebensqualität der ansässigen Bevölkerung zu wahren. Das Gebäude wird alle modernen Umweltstandards erfüllen." Koza ist zufrieden: „Dass im Gebiet der Brunner Heide in naher Zeit gebaut wird, war nicht mehr zu verhindern, daher war die oberste Prämisse, zukunftsorientiert zu handeln. Mit diesem Prestigeprojekt für Vösendorf ist das auf voller Linie gelungen."