Das sind die teuersten Wohnbezirke Österreichs

Die Mieten in Österreich sind beständig hoch, obwohl viele Menschen im Rahmen der Pandemie finanzielle Einbußen hinnehmen mussten. Vor allem im Westen ist mit hohen Mietpreisen zu rechnen, während sich im Osten ein komplett anderes Bild zeigt. Das zeigt eine Auswertung der Immobilienplattform Immowelt.

An der Spitze liegt Innsbruck. Die Tiroler Landeshauptstadt ist mit einem Durchschnittspreis von 18,80 Euro pro Quadratmeter der teuerste Wohnbezirk Österreichs. Am günstigsten sind die Mieten hingegen im burgenländischen Jennersdorf. Mit 6,30 Euro zahlt man hier nur ein Drittel des Innsbrucker Quadratmeterpreises. Unter der 7-Euro-Grenze findet sich mit dem steirischen Murtal österreichweit nur ein weiterer Bezirk.

Spitzenreiter im Westen

Salzburg zählt als zweit teuerste Gegend, gefolgt von Dornbirn. In der Mozartstadt muss man mit einem Preis von 16,40 Euro pro Quadratmeter tief in die Tasche greifen. Sogar in der Umgebung der Hauptstadt ist der Preis in Höhe von 13,90 Euro einer der teuersten Österreichs. Im Bezirk Innsbruck Land kommen stolze 14,90 Euro auf einen zu. In Kitzbühel liegt der Quadratmeterpreis aktuell bei 14,90 - und in Kufstein bei 14,00 Euro.

Die Nachfrage auf dem Mietmarkt ist in den drei teuersten Gebieten sehr hoch. Grund sind die zahlreichen Jobs in der Tourismusbranche, die jahrelangen Zuzug brachten. Außerdem werden viele Wohnungen an Touristen vermietet und stehen am Mietmarkt nicht mehr zur Verfügung. Und die Tendenz der Mietpreise ist weiterhin steigend.