Zwischen Hitze und Starkregen: Wetterextreme als neue Normalität

Verantwortlich war damals ein Hochdruckgebiet über Nord- und Mitteleuropa. Heuer ist es bisher nicht ganz so heiß, dafür aber sehr unbeständig. Heute, Mittwoch, ändert sich daran auch wenig. Speziell in Oberösterreich kann es schon in der Früh Schauer und vereinzelte Gewitter geben. Tagsüber verlagern sich diese über den Alpenhauptkamm in Richtung Steiermark. Auch Hagel ist möglich, dieser sollte mit einer Korngröße von bis zu drei Zentimetern aber nicht so massiv ausfallen wie zuletzt, als Hagelunwetter speziell in Niederösterreich massive Schäden anrichteten.