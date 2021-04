Bodenversiegelung: Wird das Land zubetoniert?

Österreich-Vergleich

Laut dem Umweltbundesamt war im Jahr 2019 die Flächeninanspruchnahme in Österreich 17,6 Prozent vom Dauersiedlungsraum. Unter diesen Wert schafften es nur die Bundesländer Niederösterreich (14,2 Prozent), Oberösterreich (15,3 Prozent) und das Burgenland (15,6 Prozent). Darüber liegen die Steiermark (19,2 Prozent), Salzburg (20,7 Prozent), Kärnten (21,3 Prozent), Tirol (25 Prozent), Vorarlberg (30,5 Prozent) und natürlich die Bundeshauptstadt Wien (77,4 Prozent)

Entwicklung

Im Vergleich etwa zum Jahr 2011 sind die Prozentwerte in allen Bundesländern gestiegen. Am wenigsten in der Stadt Wien, am meisten in Vorarlberg, Kärnten und Tirol