Steyr: Der ungebrochene Stolz einer Arbeiterstadt

All das vergangene Auf und Ab habe sich in das kollektive Gedächtnis der Stadt eingebrannt, glaubt der Autor Erich Hackl (z. B. „Abschied von Sidonie“, „Auroras Anlass“), ein gebürtiger Steyrer. „Es ist hier nicht verloren gegangen wie in anderen Städten dieser Größenordnung“, sagt er. Das sei gut so. Denn: „Wenn die historische Erinnerung nicht mehr da ist, kann man mit den Leuten alles anstellen.“

Dass das in Steyr eben nicht so leicht möglich sei, zeige die MAN-Abstimmung. Es habe ihn gleichermaßen überrascht wie erfreut, dass die Belegschaft „dieser Erpressung nicht nachgeben will“, sagt Hackl. In den vergangenen

20 Jahren habe er nur wenig von einem Arbeiterselbstbewusstsein gespürt, viel eher habe sich eine Vereinzelung breitgemacht. Das Abstimmungsergebnis zeige nun allerdings das Gegenteil. Hackl: „Ich glaube, es ist ein Signal, dass man zusammenhalten will, dass man einen gewissen Stolz und ein Selbstbewusstsein besitzt.“