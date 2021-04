"Mitarbeiter von MAN-Steyr können sich gerne bei uns bewerben"

Hierzulande wird gerade das oftmals sehr enge Verhältnis zwischen Politik und Wirtschaft intensiv diskutiert. Ihre Meinung?

Diewald: Ich will diese Diskussionen nicht kommentieren. Ich kann nur für uns sprechen und sagen: Es herrschen Wettbewerb und transparente Auftragsvergaben.

Reisen Sie mit dem Zug oder mit dem Flugzeug?

Nikutta: Also ich bin ein Eisenbahn-Fan durch und durch. Schade, dass die Nachtzüge nur sehr eingeschränkt fahren.

Diewald: Die Frage stellt sich für mich gar nicht. Ich lebe ja sozusagen das Zug-Business. Außerdem sind meine Kinder zug-verrückt.

Hintergrund

Mit der Fusion des französischen Bahntechnik-Konzerns Alstom und der Bahnsparte von Bombardier ist ein europäischer Player von globaler Bedeutung entstanden. In der Bahnindustrie ist der neue Konzern die Nummer zwei weltweit.

Größer ist nach Branchenangaben nur noch der chinesische Eisenbahnbauer CRRC. Alstom soll ein Gegengewicht zu CRRC sein. Denn die Chinesen versuchen weltweit zu expandieren.

Der neue Riese aus Europa hat 250 Standorte in 70 Ländern und beschäftigt weltweit rund 75.000 Menschen. Der Umsatz beträgt 15,7 Milliarden.

Die Werke in Österreich und Deutschland haben für den neuformierten französischen Bahntechnik-Hersteller Alstom eine besondere Bedeutung, sagt Alstom-Konzernchef Henri Poupart-Lafarge in Paris.

In den drei Ländern befinden sich 14 Standorte mit rund 11.000 Beschäftigten. Im Werk in Wien arbeiten 650 Mitarbeiter. Der Standort in Wien ist für den Konzern das globales Kompetenzzentrum für Stadt- und Straßenbahnen. Entwickelt und gebaut werden Straßenbahnen für die ganze Welt.

Die Exportquote beträgt bis zu 80 Prozent. In den vergangenen 20 Jahren wurden laut Unternehmensangaben bis zu 108 Aufträge an Land gezogen. Das bedeutet die Auslieferung von 2396 Fahrzeugen in 17 verschiedene Länder - von Kanada bis Australien.

Jörg Nikutta und Christian Diewald sind die Chefs von Alstom Österreich. Diewald, studierter Wirtschaftsingenieur für Maschinenbau, war seit dem Jahr 2006 bei Bombardier Österreich tätig. Im Jahr 2015 wurde er zum Geschäftsführer bestellt. Mit der Übernahme durch Alstom leitet er nun gemeinsam mit Nikutta Alstom in Österreich.

Nikutta ist studierter Wirtschaftsmathematiker und war zunächst als Berater tätig. 2003 wechselte er zur Deutschen Bahn AG, wo er ab 2007 in zahlreichen Funktionen die Karriereleiter hochstieg. Mit 1. September 2017 übernahm Nikutta die Geschäftsführung für die Bereiche Deutschland und Österreich des Schienenfahrzeugherstellers Alstom.