Mega-Deal in Zugbranche: Wien ist jetzt Teil von einem Welt-Konzern

Wer in Österreich mit der Straßenbahn oder mit dem Zug oder in Wien mit der U-Bahn fährt, fährt in der Regel mit einem Wagen bzw. Waggon von Siemens oder von Bombardier. Siemens gegen Bombardier: das ist wie Simmering gegen Kapfenberg.

Passend dazu hat Bombardier sein Kompetenzzentrum für U-Bahnen und Straßenbahnen in Wien - ebenso wie Konkurrent Siemens.

Bei Bombardier in Wien entwickeln und bauen immerhin rund 600 Mitarbeiter Schienenfahrzeuge für sechs Kontinente.

Dieser Tage blickten die Beschäftigten in Wien-Donaustadt aber wohl eher nach Brüssel.