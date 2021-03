So kann man Häuser im Waldviertel kostenlos sanieren lassen

"Faires Wohnen" im Waldviertler Kernland

So gibt es auf der einen Seite Objekte, die nicht bewohnt werden, und auf der anderen Seite eine enorme Nachfrage in der Region. „Und das nicht erst seit Corona, obwohl das natürlich den Trend zum Wohnen am Land verstärkt hat.“ Das bestätigt auch Nina Sillipp von „Wohnen im Waldviertel“. Partnermakler würden klagen, dass sie zu wenig Angebot hätten, halbwegs bewohnbare Gebäude seien sofort weg. „Und wir haben zu wenig Mietwohnungen. Die, die es gibt, sind zu teuer“, so Sillipp.

Deswegen wurde nun vom Waldviertler Kernland die Initiative „Faires Wohnen“ geschaffen. In den 14 Gemeinden sollen die leer stehenden Häuser wiederbelebt und genutzt werden – und zwar ohne, dass die Besitzer verkaufen müssen.

Dahinter steht folgendes Konzept: Ein privater Bauträger saniert das Gebäude, schafft Wohneinheiten und vermietet diese. Die Miete bleibt beim Bauträger, und zwar so lange, bis die Kosten für die Renovierung getilgt sind. Das passiert im Rahmen eines sogenannten Fruchtgenussvertrages. Am Ende geht das Gebäude wieder voll und ganz „zurück“ an den Eigentümer, der damit machen kann, was er möchte. „Also entweder selbst nutzen oder weiterhin vermieten“, erläutert Maurer.