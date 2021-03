Leerstände in Niederösterreich sollen als „Dorf-Office“ genutzt werden

Das Homeoffice wurde für viele von der willkommenen und doch seltenen Abwechslung im letzten Jahr zum Dauerzustand. Während sich einige ihr Büro in den eigenen vier Wänden gemütlich und praktisch für sich alleine eingerichtet haben, teilen sich andere den Küchentisch mit den Kindern oder das Arbeitszimmer mit dem Partner. Viele kämpfen mit mangelnder Stabilität der Internetverbindung und wünschen sich zurück in die Firma.

Den Schwächen des Homeoffice will der NÖAAB nun mit der Idee des „Dorf-Office“ dauerhaft begegnen. „Das Konzept sieht vor, nicht genützte Flächen der Gemeinden als flexible Büroräumlichkeiten für Homeoffice zur Verfügung zu stellen“, sagen NÖAAB-Landesgeschäftsführerin und Arbeitsmarktsprecher Franz Rennhofer.

Gleich zwei Fliegen sollen mit einer Klappe geschlagen werden: Die gute Infrastruktur soll den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu Gute kommen und Leerstände einem Nutzen zugeführt werden. Laut einer Aussendung hätten rund 60 Gemeinden in NÖ Interesse am Dorf-Office, in zehn Gemeinden werde schon an der konkreten Umsetzung gearbeitet – der NÖAAB unterstützt dabei.