Mord in NÖ: 29-jährige Frau und Tochter (4) erschossen aufgefunden

Suche nach Tatverdächtigem

Auch ein Hubschrauber des Innenministeriums war in die Fahndung eingebunden. Spezialkräfte der Cobra rückten von den Einsatzzentralen in Wien und Wiener Neustadt an. Weil es sich bei dem etwa 60-jährigen Tatverdächtigen um einen Jäger handelt und dieser im Besitz von durchschlagskräftigen Waffen ist, rückte die Eliteeinheit auch mit ihrem Panzerfahrzeug "Survivor" an. Es wurden die Wohnadressen des Mannes und der etwa 25-jährigen Frau gestürmt, der Tatverdächtige aber nicht angetroffen.