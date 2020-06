Bestialischer Mord: Die letzten neun Minuten im Leben von Brigitte G.

Fest steht auch, dass das Auto des Mordopfers wurde nach der Tat bewegt. Der Mörder fuhr einen Kilometer weit und stellte das Fahrzeug bei einem Waldgebiet ab. Warum weiß niemand. Aber: In dem Wagen wurden Spuren des Deutschen entdeckt.

Kripo ermittelte

Zwei Monate später wurde Rene F. verhaftet. Er hatte das Mobiltelefon von Brigitte G. bei sich. F. behauptet bei dem Prozess, dass er das Gerät von einem Unbekannten in Greinsfurth gekauft habe. Diesem Hinweis ging das Landeskriminalamt NÖ nach, 140 Fahrzeuge wurden überprüft. Doch es gab keinen Treffer.

Suche nach Motiv

„Es ist nichts so, wie es scheint zu sein“, sagte Verteidiger Michael Dohr, der „bestimmte Lücken“ in der Anklage ortete. So gebe es etwa keinen Beweis dafür, dass sein Mandant zum Tatzeitpunkt auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums war. Handydaten zufolge sei der 40-Jährige erst gegen etwa 21.00 Uhr an Ort und Stelle gewesen. Der Angeklagte habe außerdem kein Motiv gehabt, um die Frau „auf diese schreckliche Art zu töten“. Als Gewalttäter trat F. bislang noch nie in Erscheinung.

Ein Urteil wird morgen, Mittwoch, erwartet.