Mord von Greinsfurth: Tatverdächtiger hatte Geldprobleme

Wochenlang wurde nach dem Mörder der zweifachen Mutter, die im Mai in Greinsfurth bei Amstetten ermordet wurde, gesucht. Die 52-jährige Filialleiterin wurde am Abend des 28. Mai auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Greinsfurth gefunden.

Nun haben Ermittler des Landeskriminalamts Niederösterreich am Montag einen Verdächtigen festgenommen: Es handelt sich um einen 39-jährigen deutschen Staatsbürger, wie die Ermittler heute, Mittwoch, im Rahmen einer Pressekonferenz bekanntgaben.