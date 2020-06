St. Pölten: Mordprozess gegen 40-Jährigen gestartet

Der von Farid Rifaat verteidigte Beschuldigte war laut Anklage über viele Jahre hinweg in Österreich als Saisonarbeiter in der Gastronomie tätig. Im September 2018 wurde jedoch das letzte Beschäftigungsverhältnis des Mannes gekündigt. In der Folge war der Deutsche ohne Erwerbseinkommen und ab Anfang April 2019 auch ohne festen Unterstand. Er übernachtete überwiegend in seinem Pkw, in dem er auch „seine gesamten Habseligkeiten aufbewahrte“, wie es in der Anklageschrift heißt.

Kratzspuren

Häufig soll sich der Deutsche in der Nähe der WestSide City aufgehalten haben. In dem Einkaufszentrum befindet sich auch jener Supermarkt, in dem das spätere Opfer als Filialleiterin fungierte. Ob es bis zum Tattag zu einem persönlichen Kontakt zwischen dem Beschuldigten und der 52-Jährigen kam, kann laut Anklage nicht festgestellt werden. Zu einer Begegnung im Geschäftslokal, bei der die Oberösterreicherin dem Deutschen - wie vom 40-Jährigen bei der Einvernahme behauptet - eine blutige Kratzwunde im Gesicht zufügte, sei es jedenfalls nicht gekommen.

Am Tag der Bluttat soll der Angeklagte gegen 20.00 Uhr seinen Wagen auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums abgestellt haben. Um etwa diese Zeit überquerte die 52-Jährige nach Ladenschluss der Supermarktfiliale das Areal auf dem Weg zu ihrem Auto. Ehe sie in den Pkw stieg, soll die Frau auf den Beschuldigten getroffen sein.

Der Anklage zufolge ist lebensnah davon auszugehen, dass der 40-Jährige Geld forderte und die Situation „sehr bald massiv eskalierte“. Der Beschuldigte soll sein Opfer zu Boden befördert und gewürgt haben. Vor Eintritt der Bewusstlosigkeit wehrte sich die Oberösterreicherin noch heftig und fügte dem Angeklagten eine blutende Wunde zu. Gewebe und Blutspuren des 40-Jährigen wurden später unter drei Fingernägeln ihrer linken Hand gefunden. Bevor er die Frau in einem Gebüsch neben dem Parkplatz ablegte, soll ihr der Deutsche mit einem Schnittwerkzeug die Ellenarterie der linken Hand durchtrennt haben.

Handy des Opfers

Während der Tat oder unmittelbar danach soll der Mann die Handtasche, einen Gürtel mitsamt Bauchtasche und die optische Brille der 52-Jährigen an sich genommen haben. Das Mobiltelefon, das sich in der Handtasche befunden hatte, soll der Beschuldigte um exakt 20.33 Uhr ausgeschaltet haben. Den Wagen des Opfers - auch der Schlüssel dafür lag in der Handtasche - stellte der 40-Jährige laut Anklage in der Nähe der etwas mehr als einen Kilometer entfernten Forstheide ab.